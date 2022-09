Zum Zuckerfest in Zeitz gehören auch Konzerte im R1

Bereits in der Festwoche können sich Zeitzer und Gäste auf einigen Hörgenuss freuen. Mit dabei sind Louka. Was Musikfreunde im Club im Ratskeller erwartet.

Zeitz/MZ - Musik gehört natürlich auch zum Zeitzer Zuckerfest. Und weil das in diesem Jahr mit einer Festwoche schon am Sonntag, 2. Oktober, beginnt, gibt es auch da schon was auf die Ohren. Freunde der handgemachten Livemusik kommen im Rahmen der Zuckerfestwoche nämlich schon am Dienstag, 4. Oktober, und am Mittwoch, 5. Oktober, voll auf ihre Kosten. An beiden Tagen finden im R1, der Zeitzer Partylocation im Ratskeller, Konzerte statt. Und da geht es auch gleich mit einem Paukenschlag los: Den Dienstag übernehmen Louka (und als lokaler Support Phil Holstein). Und das heißt für Kenner Indiepop vom Feinsten.