Pünktlich um 10 Uhr begann das Prgramm auf den Märkten, Dutzende Stände und die Innenstadthänlder freuen sich auf Besucher und Kunden. Was schon los ist.

Zuckerfest lockt schon am Vormittag Hunderte in die Innenstadt von Zeitz

Thomas Swims (Sagefka), ehemaliger Pressesprecher der Stadt Zeitz, ist aus Berlin gekommen und hat einen Stand am Roßmarkt.

Zeitz/MZ/and - Das zwölfte Zeitzer Zuckerfest ging am Samstagvormittag weiter, wie es am Freitagabend begonnen hatte: mit Trubel in der Innenstadt. Dutzende Stände stehen entlang von Wendischer Straße, Roßmarkt, Altmarkt und Neumarkt. Auf den Bühnen gibt es Musik, für Kinder Karussell, Riesenrutsche und viele andere Angebte.