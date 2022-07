Zu Hause im Reit- und Fahrverein Zeitz: Verliebt in einen Prinzen

Zeitz/MZ - „Kronprinz ist das hübscheste Pferd, denn er hat eine sehr schöne Gangart, schmeißt beim Trab die Beine hoch und ist ausdrucksvoll im Galopp“, so schwärmt Leony Hänse. Die junge Frau ist 16 Jahre alt, hat im vergangenen Jahr in Hohenmölsen ihren Realschulabschluss gemacht und absolviert beim Zeitzer Reit- und Fahrverein einen Bundesfreiwilligendienst. „Nach der Schule wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll, deswegen dieses Jahr“, erzählt sie weiter. Ihr Berufswunsch ist in den vergangenen Monaten gereift, so möchte sie tiermedizinische Fachangestellte werden.

