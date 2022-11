Zu Beginn der Sitzung in Zeitz heißt es Abschied und Neuanfang bei der WBG

Die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz (WBG) ist der kommunale Vermieter und Projektentwickler in der Stadt,

Zeitz/MZ - Die Sitzung des Zeitzer Stadtrates begann am Donnerstagabend mit einer Verabschiedung und einem Neuanfang. Offiziell verabschiedet wurde der langjährige Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Zeitz Jörg Stolper. Ebenso offiziell begrüßt wurde sein Nachfolger Sven Weißbrodt.

Jörg Stolper Foto: René Weimer

Stolper war von 1990 bis 2001 Dezernent und Bürgermeister in der Stadtverwaltung Zeitz und nahm am 1. Dezember 2001 seine Tätigkeit als Chef des kommunalen Vermieters auf. Weißbrodt, selbst geprüfter Immobilienfachwirt, ist seit 13 Jahren als Stadtrat in Zeitz engagiert und Aufsichtsrat der WBG.

Sven Weißbrodt Foto: René Weimer

Sowohl der Stadtratsvorsitzende Ulf Altmann (CDU), als auch Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) ergriffen das Wort, um einerseits Jörg Stolper für sein Engagament in der WBG und für Zeitz zu danken, und andererseits Sven Weißbrodt Erfolg für die neue Tätigkeit zu wünschen und ihn weiterhin der Unterstützung zu versichern.