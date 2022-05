Zigarettendieb bedroht in Zeitz Tankstellenangestellte

Zeitz/MZ - Ein Mann hat sich am Sonntagnachmittag in Zeitz, Naumburger Straße, in einer Tankstelle eine Schachtel Zigaretten gegriffen und wollte ohne zu bezahlen wieder rausmarschieren. Einer Mitarbeiterin, die die Tür verriegelt hatte, drohte der Dieb massive Gewalt an, so dass die Frau den Unbekannten gehen ließ. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann 1,65 bis 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und trug ein graues Oberteil.