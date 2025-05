Die Polizei hat in Zeitz am Mittwochnachmittag einen aggressiven Mann festgenommen.

Zeitz/MZ - Polizisten haben am Mittwoch in Zeitz einen Mann festgenommen. Zuvor, so heißt es aus dem Polizeirevier, hätten am Vormittag mehrere Zeugen der Polizei einen aggressiven Mann, welcher durch die Geußnitzer Straße zog, gemeldet. Kurz darauf sei der aufgebrachte und unkooperative Mann, wie es heißt, dort von Beamten auch aufgegriffen worden. Dieser habe gegen die polizeilichen Maßnahmen aktiven Widerstand geleistet, wodurch sich ein Beamter leicht verletzte. Während der anschließenden Identifizierung stellten die Polizisten vor Ort fest, dass gegen den 42-Jährigen ein vollstreckbarer Haftbefehl vorlag. Darüber hinaus wurde bei seiner Durchsuchung noch ein Messer gefunden und sichergestellt. Abschließend, so heißt es weiter, sei der Mann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt worden.