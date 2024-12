Zeitz/MZ/ank/and - „Das Wetter kann uns mal“, flapste der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) Freitagnachmittag auf dem Zeitzer Altmarkt und eröffnete gleich darauf bei fiesem Dezemberregen den Zeitzer Weihnachtsmarkt, der, richtig gesagt, Adventsmarkt heißt. Bis Sonntag nächster Woche lädt er zum Bummeln und Verweilen ein. Es gibt zum Beispiel Glühwein und Naschereien, ein Karussell für Kinder, und Vereine präsentieren sich im Wechsel. Am Stand des Blumenhandels Schramm gibt es jede Menge Gestecke, Türkränze und andere Dekorationen. Zur Eröffnung boten Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Fröbelhaus ein Programm.

Am Sonntag ist Puppentheaterzeit auf dem Zeitzer Weihnachtsmarkt

An diesem Samstag, 7. Dezember, unterhalten Blusofa & Friends ab 16.30 Uhr die Marktbesucher, und am Sonntag, 8. Dezember, ist 16 Uhr Puppentheaterzeit. Ab b 17 Uhr gibt es Gute-Laune-Musik mit Chmelli. Anik Shala ist dann am Montag, 9. Dezember, 17 Uhr live zu erleben und einen Tag später gibt es zur selben Zeit eine Einstimmung auf Weihnachten mit dem Musikhaus Zeitz. Das Familienprogramm mit Mario Pe ist am Mittwoch, 11. Dezember, ab 15 Uhr geplant.

Fieser Dezemberregen begleitete die Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Zeitzer Altmarkt. (Foto: Torsten Gerbank)

Am Donnerstag, 12. Dezember, ist ab 16 Uhr Magnus Hahn zu erleben und im Anschluss gibt es die Weihnachtsparty. Weihnachtsmusik mit Frank Schwanethal steht dann am Freitag, 13. Dezember, und die Schlagerweihnacht mit Fantastikus am 14. Dezember auf dem Programm. Zum Ausklang ist am Sonntag, 15. Dezember, ab 17 Uhr Otto Weltwärts eingeladen.

Robert Schramm bietet unter anderem Advents- und Türkränze auf dem Weihnachtsmarkt an. (Foto: Torsten Gerbank)

Für einen guten Zweck sind sowohl die Rotarier als auch der Lions Club auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. So kann man die von rotarischen Freundinnen gebastelten kleinen Geschenke aus Keramik am Samstag, 7. Dezember, in der Vereinshütte erwerben. Der Erlös, ebenso wie die Verkäufe von Winzerschmaus, Kartoffelsuppe und Fettbemme sowie Glühwein werden für einen guten Zweck gespendet, betont Rotary-Präsident Andreas Exler. Am Sonntag übernehmen dann die Lions die Hütte und auch ihnen geht es mit dem Verkauf von kulinarischen Angeboten und Glühwein um einen guten Zweck, wie Präsidentin Sandra Fandrich sagt. Sie wollen das Jugendhaus weiter unterstützen.

Die Händler der Zeitzer Innenstadt öffnen an diesem Sonntag

An diesem Samstag ist der Förderverein der Kita Fröbelhaus mit von der Partie. Er stellt sich vor und unterbreitet einige Angebote, die helfen sollen, Geld für weitere Spielmöglichkeiten zu sammeln. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt Montag bis Donnerstag von 12 bis 19 Uhr, Freitag und samstags 12 bis 21 Uhr und an den beiden Sonntagen 12 bis 19 Uhr. Es gibt täglich eine Weihnachtsmannsprechstunde um 15 Uhr. An diesem Sonntag wird zudem noch zum verkaufsoffenen Sonntag eingeladen. Er startet um 13 Uhr. Gleichzeitig wird die Innenstadt durch die zweite Auflage des Kreativ- und Allerleimarktes auf dem Roßmarkt belebt.