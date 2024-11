Einmal im Jahr hängt am Altmarkt und Roßmarkt in Zeitz ein Weihnachtsbaum am Haken

Zeitz/MZ. - Einmal im Jahr hängen Weihnachtsbäume in Zeitz am Haken. Immer dann, wenn rechtzeitig vor dem ersten Advent Nadelbäume geschlagen, transportiert und an Ort und Stelle aufgestellt werden, die in der Innenstadt und den Ortsteilen durch Advent und Weihnachtszeit begleiten. Das ist dann der Moment, wo Passanten sagen: „Es weihnachtet in Zeitz!“ Ein Zuschauer am Roßmarkt meinte allerdings kopfschüttelnd: „Wo ist denn das Jahr hin?!“