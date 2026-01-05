Gute Ware zu billigen Preisen – das war der Leitspruch der Geschäftsleute Fuchs in Zeitz. Und sie hatten Erfolg mit ihrem Textilhaus. Warum diese Geschichte zu einem markanten Haus gehört.

Zeitzer Textilien-Fuchs: Gute Ware zu billigen Preisen war das Credo - um welches Haus es dabei geht

Max Fuchs war der Schwiegersohn von Christoph Röder. Er führte das Zeitzer Textilunternehmen fort. 1897 übergab er das Textilgeschäft seinem Sohn Rudolf (1870-1949).

Zeitz/MZ. - Einen festen Platz im Gefüge der Wendischen Straße mit ihren zahlreichen Verkaufslokalen nahm dabei das Textilhaus Fuchs ein. Seit 1906 war das Geschäft der Firma Rudolf Fuchs nach der Übersiedlung vom Neumarkt 24 im markanten Eckhaus Wendische Straße 21 ansässig.