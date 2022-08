Zeitzer Stadtlauf startet am Sonntag wieder in Schloss Moritzburg

Zeitz/MZ/and - Auf die Plätze fertig los, heißt es an diesem Sonntag, denn da lädt die SG Chemie Zeitz alle Sport- und Laufbegeisterten zum mittlerweile schon 28. Zeitzer Stadtlauf ein. Der findet wieder im Schlosspark Moritzburg statt.

Um 9 Uhr beginnt das sportliche Spektakel und bisher haben sich, wie Pressesprecher Lars Werner informiert, für die vier verschiedenen Strecken über 100 Läufer angemeldet. „Profi muss keiner sein, denn mit den Strecken über 1,2 Kilometer, 2,5 Kilometer, 5,4 Kilometer und 10,8 Kilometer ist für jeden, egal ob groß, klein, jung oder alt, eine Laufstrecke dabei“, so Werner.

Die gute Nachricht: Wer den Anmeldezeitraum verpasst hat, aber gern noch am Stadtlauf teilnehmen möchte, kann sich am Sonntag ab 8 Uhr noch vor dem Start direkt im Schlosspark anmelden. Es fällt eine Meldegebühr in Höhe von drei Euro an. Alle Teilnehmer werden gebeten, den Eingang in der Albrechtstraße zu nutzen. Hier finden auch alle Interessenten, die noch nicht zum Lauf angemeldet sind, die Möglichkeit dies nachzuholen.

Der Schlosspark ist an diesem Tag auch für Besucher und Gäste nicht erst ab 10 Uhr, sondern bereits ab 8 Uhr, über diesen und den Eingang Orangerie geöffnet.