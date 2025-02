Zeitz/MZ. - Immer wieder Trauer und Verlust. Seit dem Jahr 2000 sind am Zeitzer Schwanenteich mindestens sechs Schwäne gestorben oder auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Zuletzt war es Schwanendame Frieda, die tot aufgefunden wurde und an deren Kadaver jetzt das Geflügelpestvirus nachgewiesen wurde. All das wirft die Frage auf, ob auf dem Teich auch in Zukunft Riesenvögel gehalten werden sollen oder ob das vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist.

