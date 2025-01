Schwänin Frieda wurde am Donnerstag tot aufgefunden. Der Kadaver wird nun in Stendal untersucht. Wie geht es nun weiter mit großen Wasservögeln auf dem Teich?

Zeitz/MZ. - Dagmar ist wieder allein auf dem Teich. Die Zeitzer Schwanendame, die im vergangenen Jahr die Schwanenfrau Frieda an ihre Seite bekommen hatte, hat ihre Gefährtin wieder verloren. Frieda, das bestätigte Stadtsprecher Lars Werner am Montag auf Anfrage, ist am vergangenen Donnerstag (23. Januar) von einem Spaziergänger tot am Ufer des Zeitzer Schwanenteichs in der Rasberger Straße aufgefunden worden.