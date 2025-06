Ehrenamtliche Jäger retten Rehkitze vor Mähtod: Ein Tag auf dem Feld in Kleinkorga

Kleinkorga/MZ. - „Es war ein sehr beeindruckendes Erlebnis“, sagt Conny Elstermann, als sie von der Rehkitzrettung erzählt, die sie während der Heuernte auf dem familieneigenen Feld in Schweinitz miterleben durfte. „Die Tiere waren ganz reglos in den Käfigen der Jäger“, berichtet sie. Insgesamt fünf Kitze lagen statt im hohen Gras des Feldes in den besagten Käfigen, während das Heu für die eigenen Rinder eingebracht wurde.