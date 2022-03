Zeitzer Rollerfahrer steht unter Drogen

Zeitz/MZ - Ein E-Rollerfahrer, der unter Drogeneinfluss stand, ist der Polizei in der Nacht zu Montag in Zeitz ins Netz gegangen: Nach Revierangaben hatten Beamte den 38-Jährigen in der Leipziger Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei habe der Rollerfahrer Ausfallerscheinungen wie eine verzögerte Pupillenreaktion gezeigt. Der darauf folgende Drogentest fiel positiv aus. Der Mann wurde zur Blutprobe ins Krankenhaus gebracht und angezeigt.