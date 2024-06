Vor dem Landgericht muss sich ein 26-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll in der Silvesternacht in Zeitz einen 34-Jährigen mit einem Springmesser schwer verletzt haben.

Zeitz/Halle/MZ. - Seine Stimme war belegt, seine Haltung eher unsicher. Als der Geschädigte im Fall eines versuchten Totschlags am Montag am ersten Verhandlungstag als erster Zeuge vor dem Landgericht in Halle aussagte, merkte man dem 34-jährigen Zeitzer an, dass der Vorfall aus der Silvesternacht noch allgegenwärtig war.