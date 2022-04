Zeitzer Kochbuch neu aufgelegt

Zeitz/MZ - image_257-25018685_0412141742789.jpg Eine Rezeptauswahl aus dem Kochheft. Foto: Kochbuchverein a8bpqd9Ym7ePWb6nzh3j73bl046

„Kuckuck - da ist es wieder!“, scherzt Dagmar Gliesche vom Förderverein Historisches Zeitzer Kochbuch. Und das hat einen guten Grund: Das Kochheft 1 zum Historischen Zeitzer Kochbuch „Einfach lecker durchs Jahr“ war an vielen Stellen vergriffen und wurde vom Kochbuchverein nochmals aufgelegt. Nun ist es frisch aus der Druckerei gekommen und an die Verkaufsstellen ausgeliefert. Es gibt das Heft in der Gutenberg-Buchhandlung/Lila Laden in der Judenstraße, bei Enzmanns in der Kalkstraße, im Bioladen am Altmarkt, in der Tourist-Information Zeitz am Altmarkt und in der Sparkasse Zeitz-Ost sowie im Burtschützer Hof, wie der Verein informiert.

Vielleicht ist dafür ja im Osternest noch ein Plätzchen frei? Es wäre, meint Dagmar Gliesche, genau das Richtige: eine kleine Ostergabe, die das ganze Jahr über Freude bereitet.

Natürlich gibt es auch die anderen Kochbücher des Vereins noch. Erst kürzlich ist das zweite Extraheft erschienen, es wurde als ein „Kunterbuntes Schülerkochheft“ herausgegeben und in „ehrendem Gedenken voller Stolz dem Gründervater des Fördervereins Norbert Hörig“ gewidmet. Ihm ist es nämlich zu verdanken, dass es das Historische Zeitzer Kochbuch gibt. Für all diese Veröffentlichungen sucht der Kochbuchverein weitere Vertriebspartner und Verkaufsstellen. „Wenn jemand auch unsere Kochhefte anbieten möchten, kann er sich ganz einfach bei uns melden“, erklärt Dagmar Gliesche für den Verein.

Kontakt mit dem Historischen Kochbuchverein: [email protected]