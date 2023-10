Zeitzer Guss GmbH betroffen Explosion in Gussbetrieb Silbitz: Vier Verletzte und riesiger Sachschaden in Thüringen

In der Nacht zum Freitag rücken knapp 200 Einsatzkräfte aus, um Flammen in Silbitz zu löschen. Die Zeitzer Guss GmbH ist Teil des Unternehmens, in dem das Unglück geschah.