Zeitzer Fußballer vom SV Blau-Weiß Grana ab Mittwochabend in MDR-Doku zu sehen

Eine MDR-Doku begleitet den besonderen Fußballverein aus Grana über mehrere Monate. Am Mittwochabend startet die vierteilige Serie.

Grana/MZ - Der Fußballverein Blau-Weiß Grana wird ab Mittwochabend in der vierteiligen MDR-Dokumentation „They call us Ausländermannschaft“ ((„Sie nennen uns das Ausländerteam“)) in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Grund für das Medieninteresse ist die für die Region ungewöhnliche Zusammensetzung des Vereins: Fast die Hälfte der Spieler sind Geflüchtete. Aufgrund von Spielermangel, öffnete sich der Verein 2015 für Talente aus dem nahegelegenen Flüchtlingsheim, die zum Spielen auf den Platz kamen. Ohne die Geflüchteten hätte der Traditionsverein längst keine Mannschaft mehr.