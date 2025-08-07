Zeitzer Feuerwehr muss am frühen Morgen des 7. August zu einem Feuer an der Hainichener Dorfstraße ausrücken.

Zeitzer Feuerwehr im Nachteinsatz: Bauschuttcontainer steht plötzlich in Flammen - was bisher bekannt ist

Die Zeitzer Feuerwehr am frühen Morgen des 7. August bereits im Einsatz.

Zeitz/MZ. - Dienstagmorgen (7. August): Um 1.15 Uhr steht wieder ein Container in Zeitz-Ost in Flammen. Die Dienstschicht der Zeitzer Feuerwehr rückt aus. Einsatzort ist der Parkplatz eines Baumarktes an der Hainichener Dorfstraße.

Ein Bauabfallcontainer brennt auf dem Parkplatz an der Hainichener Dorfstraße in Zeitz. Foto: Feuerwehr Zeitz

Wie Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Zeitz am Morgen bestätigt, brannte ein zehn Kubikmeter großer Bauabfallcontainer. „Er wurde mit 2.000 Litern Wasser gelöscht“, so Hoffmann.

Das Umfeld sei anschließend mit der Wärmebildkamera abgeprüft worden. Es habe aber keine weiteren Erkenntnisse gegeben, so Hoffmann. Ob sich der Brand in die Reihe von Containerbränden im Zeitzer Stadtteil Ost einreiht, ist nur zu vermuten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.