Unfallaufnahme war am Dienstagnachmittag noch nicht abgeschlossen. Was bisher bekannt ist.

Auf der Bundesstraße 2 in Richtung Gera kam es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall.

Zeitz/MZ/and. - Auf der Bundesstraße 2 bei Zeitz in Richtung Gera kam es am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall. Beteiligt waren laut Feuerwehr Zeitz, von der neben der Dienstschicht die Ortswehren Zeitz, Aue-Aylsdorf und Geußnitz im Einsatz waren, ein Lkw und Pkw. Dabei wurde eine Person schwerstverletzt und eine weitere Person leichtverletzt.

Die Feuerwehr musste den Verletzten aus dem Autowrack befreien. Die Befreiung des Pkw-Fahrers gestaltete sich schwierig, heißt es dazu von der Zeitzer Feuerwehr, sie wurde mit verschiedenen hydraulischen Rettungsgeräten durchgeführt. Danach konnte der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Feuerwehr Zeitz war mit der Dienstschicht und den Ortswehren Zeitz, Aue-Aylsdorf und Geußnitz im Einsatz. Foto: Feuerwehr Zeitz

Die Straße war mehrere Stunden gesperrt, nicht zuletzt, weil sich das Trümmerfeld weit über die Fahrbahn erstreckte. Von der Polizei gab es Dienstag noch keine weiteren Informationen zum Unfallgeschehen. Die Unfallaufnahme sei noch nicht abgeschlossen, hieß es am Nachmittag vom Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels, so dass noch keine weiteren Informationen vorliegen.