Zeitz spart: Beim Zuckerfest im Oktober wird auf eine Tradition verzichtet

Zeitz/MZ - Während des Zeitzer Zuckerfestes im Oktober wird es keinen Festempfang des Oberbürgermeisters geben. Verwaltungschef Christian Thieme (CDU) hat ihn am Donnerstag abgesagt. „Wir arbeiten in der Verwaltung mit Steuergeldern und diese gilt es, bewusst einzusetzen“, erklärt Thieme dazu. Erst vor wenigen Wochen habe er eine Haushaltssperre veranlasst und genau wie Bund und Land rufe die Stadt die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, mit Energieressourcen sparsam umzugehen, so der Oberbürgermeister. Beim Empfang werde zwar die Stadt Zeitz präsentiert, werde über Themen zu Gegenwart und Zukunft von Zeitz gesprochen, aber, so Thieme weiter, die Stadt habe zugleich eine Vorbildfunktion. Die Kosten für den Festempfang würden sich zwar in Grenzen halten, ihn aber zu veranstalten, das wäre laut Thieme „unter den gegebenen Umständen das falsche Zeichen zu falschen Zeit“.

Gäste des Festempfangs sind traditionell Vertreter aus der Zeitzer Politik, Kultur, Wirtschaft, aus Verbänden, und aus dem Zeitzer Ehrenamt.