„Zeitz Innen Vital“: Damit das Herz der Stadt schlägt

Rund 500.000 Euro sollen bis 2025 in Zeitz für die Innenstadt ausgegeben werden. Worum es dabei geht und welche Schwerpunkte es gibt.

Zeitz/MZ - „Wir haben eine Möglichkeit gefunden, ein Programm aufzulegen, um die Innenstadt zu beleben“, sagt der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Und er fügt auch gleich an, warum ihm das so wichtig ist und wieso es ihn so besonders freut: „Es geht um das Herz der Stadt.“ Und damit das weniger stolpert, sondern verlässlich und ausdauernd schlägt, sollen bis August 2025 knapp 500.000 Euro investiert werden.