Zahlreiche Unfälle, Mülltonnen bleiben stehen

Zeitz/MZ - Schnee, Matsch, Nässe: Kraftfahrer und auch Fußgänger in Zeitz und im ganzen Burgenlandkreis hatten am Freitag mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nicht nur am Morgen, sondern auch tagsüber. Nächtlicher Schneefall hatte die Region in eine Winterlandschaft verwandelt – mit all ihrem Zauber und all den Problemen, die die weiße Pracht mit sich bringt. Allein von Mitternacht bis in die Nachmittagsstunden hatten sich im Landkreis nach Polizeiangaben 31 sogenannte Glätteunfälle ereignet. Dabei habe es zwei Leichtverletzte gegeben. In der Elsteraue stellte sich bei Tröglitz ein Lkw auf einer Kreisstraße quer und blockierte die Straße. Wie die Polizei mitteilte, musste der Truck von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei Meineweh traf es am Vormittag ebenfalls einen Lkw. Der Sattelzug ist laut Polizei von der Fahrbahn der Landstraße abgekommen und in den Graben gerutscht. Auch diesem Lkw-Fahrer musste von einem Bergungsdienst geholfen werden. Nicht anders das Bild auf der Autobahn 9. Bei Weißenfels ereigneten sich am Morgen drei Unfälle, so die Autobahnpolizei, es verunfallte auch ein Autotransporter am Rippachtal.

