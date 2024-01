Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin/Osterfeld/MZ. - Großkundgebung in Berlin, Protest auf Straßen nahe Osterfeld: Bauern und ihre Unterstützer haben auch am Montag ihrer Verärgerung unter anderem über die von der Bundesregierung geplante Abschaffung der Agrardieselbeihilfe Luft gemacht. Dutzende Landwirte und eine Reihe von Verbündeten blockierten so am Montag vom Morgen an und laut Polizei bis gegen 12 Uhr Aus- und Zufahrten im Bereich des Pretzscher und Kirchweges bei Osterfeld und dabei eben auch eine Ampelkreuzung zwischen der Bundesstraße 180 und der Stadt.