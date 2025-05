es war vielleicht nicht das Traumwetter für eine Aktion wie diese, doch die Verantwortlichen der Bäder GmbH haben am Freitag angesichts von grauem Himmel und gerade mal 13 Grad Celsius (Mitte Mai!!) Lufttemperatur mit winddichten Jacken und viel guter Laune tapfer dagegen gehalten. Mit Erfolg: Der Start in die diesjährige Freibadsaison im Salinebad ist gelungen. Vor allem, weil die Kinder der Kita „Sonnenland“ mit einer riesigen Begeisterung und großer Freude den neuen Abenteuerspielplatz im innerstädtischen Freibad Saline, das bei den Hallensern vor allem als Familienbad beliebt ist, in Besitz genommen haben. Der Kletterwald mit großem Sandspielplatz ist das neue Highlight des Bades, das nun in den kommenden Monaten wieder zum Schwimmen, Planschen, Toben und auch zum Erholen und Entspannen einlädt. Auch ich werde garantiert mit meinen Enkelkindern in diesem Sommer mal im Salinebad vorbeischauen.

