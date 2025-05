Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Sport noch zum Entspannen in die Sauna, so wollte eine damals 28-jährige Hallenserin im September 2023 den Abend im Fitnessstudio ausklingen lassen. Ein Vorfall im Schwitzraum führte aber dazu, dass die heute 30-Jährige am Freitag dem anderen Saunagast von damals vor Gericht wiederbegegnet ist. Er muss ihr jetzt 1.000 Euro überweisen, als eine Art Wiedergutmachung. Was ist an diesem Abend passiert?

