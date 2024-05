Der Oberstufenchor des Zeitzer Gymnasiums reist zum internationalen Wettbewerb. Dann kommen die Tschechen an die Elster und singen in der Michaeliskirche. Wie dafür geprobt wird.

Workshop mit Clemens Tewinkel am Zeitzer Gymnasium

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Bald geht es los: Der Oberstufenchor (OSC) des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz reist vom 29. Mai bis zum 2. Juni nach Tschechien und nimmt dort am größten Chorfestival Tschechiens in Olmütz teil. Die Zeitzer Gymnasiasten starten beim Internationalen Chorwettbewerb Mundi Cantant. Seit Monaten proben sie für dieses Event. Jetzt haben sie sich mit Clemens Tewinkel professionelle Hilfe geholt, um in einem ganztägigen Workshop ihre Präsenz auf der Bühne zu verbessern.