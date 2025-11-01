Rund um den Reformationstag wurde auch in der Zeitzer Region Halloween gefeiert. Wo es dabei besonders gruselig zuging.

Zeitz/Rehmsdorf/MZ/Ric. - Der Reformationstag ist eigentlich ein kirchlicher Feiertag. Doch Fans von Spuk und Grusel feiern an diesem Tag auch Halloween, ein Fest, das sich in Deutschland seit einigen Jahren etabliert hat.

In Kostümen bestiegen die Kinder im Herrmannschacht Zeitz alte Industriefahrzeuge. René Weimer

Und so werden nicht nur Häuser und Vorgärten rund um den 31. Oktober mit Kürbissen , Spinnen, Skeletten und Gruselgestalten dekoriert, sondern es gibt auch zahlreiche Halloween-Veranstaltungen.

Gruselführung im Herrmannschacht Foto: René Weimer

In Rehmsdorf zum Beispiel startete bereits am späten Donnerstagnachmittag ein Spukumzug durchs Dorf. Beginnend am Brunnenplatz vorbei am See zurück zum Bürgerhaus wurde erschreckt, was das Zeug hielt. Am Ziel angekommen, feierten Jung und Alt eine Halloweenparty. Der Zeitzer Herrmannschacht war am Reformationstag ebenso eine gute Adresse für Gruselfans. Das Team des Industriemuseums bot schaurig-gruselige Führungen über das Areal an.