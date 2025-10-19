Die Volkshochschule bietet in den Ferien besondere Kurse an. Die MZ schaute jungen Künstlern beim Malen über die Schulter. Wo man malen lernen kann.

Ferienkurs in der Volkshochschule: Nora, Ava und Tom probieren sich unter Anleitung von Regina Riemschneider aus.

Zeitz/MZ. - In der Zeitzer Volkshochschule wird es an diesem Tag bunt. Regina Riemschneider hat farbenfrohe Blätter, fette Henne und rote Rosen mitgebracht. Auf dem Tisch liegen Fotos und Bilder als Ideengeber. Sieben Schüler nutzen den Ferienkurs und probieren sich in Aquarellmalerei aus. Die Ferienkurse sind ein neues Angebot der Volkshochschule. Doch für Kochen oder Zaubern fanden sich nicht genügend Teilnehmer. Bei der Malerei klappte es.