Möbel, Elektrogeräte und vor allem Taschen mit undefinierbarem Inhalt sammeln sich in der Innenstadt von Zeitz. Auch Ratten wurden bereits gesehen. Welchen Bereich es betrifft.

Wilde Müllhalden mit Ekel-Potenzial zwischen Wendischem Berg und Schützenstraße in Zeitz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Müll in rauen Mengen, unvorstellbarer Dreck und der Verdacht, dass bereits Ratten unterwegs sind: Mitten in Zeitz, zwischen Wendischem Berg und Schützenstraße, gibt es gleich mehrere wilde, riesige Müllhalden. Teils in einsehbaren Hofbereichen, aber auch ganz offen im Vorgarten.