Die Osterfelder Grünanlage ist das Sorgenkind der Stadt. Was demnächst dort geplant ist und wie es finanziert werden soll.

Bereits im Mai 2022 stürzte ein Baum im Osterfelder Hain um. Damals beschädigte er die Moschelbrücke.

Osterfeld/MZ. - Zwei große Eichen sind in den zurückliegenden drei Wochen im Osterfelder Hain umgestürzt. Und das völlig ohne Ankündigung. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch die Schäden durch den Baumsturz halten sich in Grenzen. Die meisten Osterfelder werden ihn gar nicht bemerkt haben, denn die Bäume hatten sich im Dickicht des kleinen Stadtwäldchens in anderen Bäumen verhangen und konnten durch die Stadtarbeiter gesichert und herausgezogen werden.