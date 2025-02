1936 wurde der Schwanenteich an der Rasberger Straße in Zeitz angelegt. Eine Maßnahme im Rahmen des Arbeitsdienstes. Vier Schwäne wurden dort ausgesetzt. Was weiter bekannt ist.

Zeitz/MZ. - Es gab immer Schwäne auf dem Teich an der Rasberger Straße in Zeitz. Und er hieß schon immer Schwanenteich. Das erfuhr die MZ vor einigen Jahren bei einer Recherche. Damals war der Teich in einem extrem schlimmen Zustand. Braunes, stinkendes Wasser, hoher Schadstoffgehalt machten die Zeitzer besorgt und wütend. Inzwischen sind Belüfter eingesetzt und hin und wieder wird davon gesprochen, dass es dringend geboten sei, den Teich vom Schlamm zu befreien. Doch die Schwäne, die dort im Laufe der letzten Jahren umgekommen sind, starben weder am Wasser noch an Schadstoffen, sondern an Fuchs und Hund und, jetzt zuletzt Frieda, an der Vogelgrippe.