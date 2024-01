Wenn es so etwas wie ein Jahreshoroskop für Zeitz und Umgebung gäbe – wie sähe es aus? Darüber hat sich die Redaktion Gedanken gemacht. Mal sehen, was davon eintritt.

Der Blick in die Kristallkugel soll ja bekanntlich die Zukunft verraten. Das übernatürliche „Sehen“ in der Glaskugel, die sogenannte Kristallomantie, geht auf den jahrhundertealten Aberglauben zurück, nach dem ein Blick in einen transparenten Gegenstand, einen Kristall, einen Spiegel, eine Wasseroberfläche, Verborgenes und eben auch Zukünftiges und zu Erwartendes sichtbar macht. Und schauen kann man ja mal...

Zeitz/MZ. - Was wird das Jahr 2024 bringen? Eine Frage, dich sich keinesfalls sicher beantworten lässt. Weil aber zum Jahreswechsel durchaus auch mal spekuliert und mit Möglichkeiten gespielt werden kann, hat das die Zeitzer MZ-Redaktion einmal getan. Wir haben also in die sprichwörtliche Glaskugel und damit in die Zukunft von Zeitz und Umgebung geschaut. Entstanden ist ein spezielles Jahreshoroskop für unsere Region aus. Ob eine unserer durchaus auch mit einem Augenzwinkern und verstecken Wünschen formulierten Vorhersagen Realität geworden sind, das werden wir in zwölf Monaten sehen.