Die Zeitzer und Gäste der Stadt haben das Café in der Partylocation R1 am Altmarkt gut angenommen. Nach den heißen Tagen kommen jetzt wieder mehr Besucher. Was Martin Exler alles im Angebot hat.

Auch in großer Runde funktioniert das im Kellercafé im R1, nämlich an dem großen Tisch.

Zeitz/MZ. - Ein bisschen in Eile läuft Martin Exler zwischen Tisch und Tresen hin und her. Es ist früher Vormittag, noch Frühstückszeit im R1-Kellercafé im Zeitzer Ratskeller. Und an diesem Tag sind viele Leute in Frühstückslaune. „Das ist unterschiedlich“, meint auch Exler. „Gerade in den Ferien, an den heißen Tag, da kamen deutlich weniger Gäste. Aber jetzt zieht es erfreulicherweise wieder an.“