Rund 1.200 Menschen erhalten täglich Hilfe durch die Dienste der Riebeckstiftung. Was alles dazu gehört und welche Herausforderungen Vorstand Andreas Fritschek in der Zukunft sieht.

Rikscha-Rundfahrt: Bettina Rademacher (links) lebt im ambulant betreuten Wohnen der Riebeckstiftung und arbeitet in deren Wäscherei. Am Tag der offenen Tür hat sie sich gemeinsam mit Sozialarbeiterin Johanna Maschke von Heilerziehungspfleger Christoph Hornke übers Gelände kutschieren lassen.

Halle (Saale)/MZ. - Victoria Rethy kennt das schon: Manchmal überkommt Herrn G. so eine Traurigkeit. Und die Leitende Therapeutin der Demenz-Wohngemeinschaft im Akazienhof des Riebeckstiftes weiß auch, was dann am besten hilft. „Wenn Herr G. traurig ist, braucht er ,Tulpen aus Amsterdam’.“ Wenn sie morgens beim Waschen den viel interpretierten Schlager anstimme, sei für Herrn G. die Welt wieder in Ordnung.