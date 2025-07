Die Innenstadt verwandelt sich im August wieder in eine Festmeile. Was die Eintrittsbändchen für das Wochenende kosten.

Weißenfels/MZ. - Der Vorverkauf der Tickets für das Weißenfelser Stadtfest hat begonnen. Darüber hat die Stadt am Mittwoch informiert. Ab sofort seien die beliebten Stadtfest-Bändchen erhältlich, die an dem Wochenende 30./31. August den Zugang zum gesamten Festgelände ermöglichen. Dazu zählen laut Stadt das Programm auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz, der historische Markt an den Badanlagen sowie das Saalefest am Stadtbalkon inklusive Bootsverleih. Darüber hinaus hat auch der Ticketverkauf für das Eröffnungskonzert am 28. August sowie die Tribute Night am 29. August begonnen.