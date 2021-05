Wie teuer ist das Wohnen mittlerweile in Zeitz?

Freie Unterkünfte gibt es in Zeitz ausreichend. Und sie sind bezahlbar, auch wenn die Preise anziehen. Was man für Miete und Nebenkosten hinlegen muss.

Es gibt in Zeitz bezahlbaren und auf Bedürfnisse zugeschnittenen Wohnraum, wie hier seniorengerechtes Wohnen der WBG am Altmarkt.

Zeitz - Wie attraktiv ist Zeitz als grüne Wohnstadt? Bieten die Vermieter und die Stadt alles, was neue Bewohner anzieht? In einer lockeren Reihe will die MZ dieser Frage nachgehen. In Gesprächen mit sieben „Umzugswilligen“ hat sich durchaus herauskristallisiert, was junge Familien, aber auch Alleinstehende und Senioren von einer Stadt erwarten, in die sie ziehen würden.

Wichtig ist vor allem, dass es freie und bezahlbare Wohnungen gibt. Doch damit erschöpfen sich die Wünsche und Vorstellungen noch lange nicht. Kinderbetreuung, Verkehrsanbindung, kulturelle Angebote und viel Grün sind weitere wichtige Punkte. Als erstes soll es aber um die Frage gehen: Wie sieht es mit Wohnraum aus und wie teuer ist das Wohnen in Zeitz?

1. Die Einwohnerzahlen in Zeitz sind weiter rückläufig

Mehr Todesfälle als Geburten und nach wie vor Abwanderung werden durch die Zuzüge, die es durchaus gibt, nicht ausgeglichen. Zum Jahresende verzeichnete man im Einwohnermeldeamt 27.932 Einwohner in Zeitz. Davon 22.430 Einwohner noch in der Kernstadt. Tendenz nach wie vor fallend. Und das obwohl in den letzten Jahren durchaus manchmal mehr Menschen zu- als weggezogen sind.

Zeitz braucht also Zuzug, vorzugsweise aus Richtung Leipzig und am besten junge Familien. Doch Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) hofft sogar darauf, dass das neue Amazon-Logistikzentrum bei Gera-Cretzschwitz Zuzug für Zeitz bringen könnte. Punkten will man vor allem mit bezahlbarem Wohnraum.

2. An Wohnraum fehlt es in Zeitz nicht

Bis zu einem Drittel der Wohnungen stehen leer. Darunter top sanierte Wohnungen, aber auch solche in Häusern, die wohl nie mehr saniert werden. Man findet das klassische Mehrfamilienhaus ebenso wie die Stadtvilla und zunehmend werden Möglichkeiten für Reihenhäuser geschaffen. Doch man müsste wohl nicht einmal neu bauen: Von insgesamt 19.500 Wohnungen in der Kernstadt stehen 4.800 leer. Damit hat sich die Lage seit 2011 zugespitzt. Da standen von 10.200 Wohnungen nur 2.700 leer, wie im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungskonzept von Planer Tobias Jacobs ermittelt wurde.

3. Mietpreise in Zeitz sind aufgrund der Nähe zu Leipzig leicht gestiegen

Die Mietpreise in Zeitz haben laut Immobilienverbänden - in Erwartung eines Zuzugs aus dem überteuerten Leipziger Raum - leicht angezogen. Dennoch bekommt man hier schon vernünftige Wohnungen ab 3,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Generell liegen die Mietpreise im Durchschnitt zwischen zwei Euro (einfacher Wohnraum, oft mit Sanierungsbedarf) und 7,50 Euro (sanierter Wohnraum, gehobene Ausstattung). Spitzenpreise vor allem bei Neubauten mit allen Annehmlichkeiten können aber durchaus bei 15 Euro pro Quadratmeter liegen.

Vor einem Jahr gaben die Wohnungsgenossenschaften und die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz auf Anfrage der MZ einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von unter fünf Euro an. Verschiedene Untersuchungen zur Wohnsituation und den Mieten im Burgenlandkreis kommen dennoch zu dem Schluss, dass die Mieten für einfache Wohnungen stärker als die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Zahlen vom Jahresende 2020 zufolge stiegen die Mieten (einfacher Wohnraum) um rund 7,5 Prozent. Die Verbraucherpreise um 6,5 Prozent. Bei aller nötigen Wirtschaftlichkeit: Die Wohnungsgesellschaften und die WBG sowie einzelne Vermieter sorgen dafür, dass es immer noch einen positiven Trend bei bezahlbarem Wohnraum gibt.

4. Nicht umsonst spricht man bei den Nebenkosten von der zweiten Miete

Für eine Wohnung im Burgenlandkreis werden pro Quadratmeter Fläche durchschnittlich 2,09 Euro pro Monat an Betriebskosten fällig. Der Betriebskostenspiegel von 2020 des Mietervereins bezieht sich allerdings auf Abrechnungsdaten aus 2016. Für eine 60 Quadratmeter große Wohnung müssen also rund 1.750 Euro im Jahr bezahlt werden.

Die Kosten für Heizung und Warmwasser waren demnach leicht gesunken auf etwa einen Euro pro Quadratmeter im Monat. Gerade bei den Heizkosten kommen aber viele Faktoren zusammen: Wetter und Temperaturen, energetischer Zustand der Wohnung, die zum Teil großen Preisunterschiede zwischen Heizöl, Gas und Fernwärme und bei den Anbietern, also den Energieversorgern. Für 2021 werden im aktuellen Mietspiegel (www.miete-aktuell.de) bereits 2,21 Euro pro Quadratmeter an Nebenkosten angegeben. (mz)