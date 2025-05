An der B180 sollen Gehwege entstehen. Was geschieht mit der Buhaltestelle?

Wie es nach der Dauerumleitung in Kretzschau weitergehen soll

B 91-Sperrung in Deuben

Seit der Sanierung der B91 in Deuben gilt auf der B80 in Kretzschau Tempo 30.

Kretzschau/MZ. - Die Gemeinde Kretzschau hat ihren Maßnahmekatalog für die sogenannten Nebenanlagen bei der Sanierung der Bundesstraße 180 in der Ortslage Kretzschau bestimmt. Allerdings ist eine Bushaltestelle noch in der Überprüfung, ob diese tatsächlich so erhalten bleibt.