Mit der Unterstützung zahlreicher Bürger ist bei Zeitz eine Bushaltestelle ein wahres Schmuckstück geworden. Was alles gemacht wurde und woran es noch hapert.

Wettbewerb um die schönste Haltestelle? In einem Dorf bei Zeitz wäre man bereit

Hans-Jörg (l.) und Angela Exler kümmern sich mit anderen um die Bushaltestelleim Dorf. Andreas Exler regt einen Wettbewerb um die schönste Bushaltestelle an.

Haynsburg/MZ. - Wenn man so durch die hiesige Gegend fährt, fallen einem unweigerlich zahlreiche in die Jahre gekommene Bushaltestellen auf, um es vorsichtig auszudrücken. Doch die dafür verantwortlichen Kommunen haben oftmals nicht das Geld und die Kapazitäten ihrer Gemeindearbeiter, um die Wartehäuschen in einen ordentlichen Zustand zu bringen.