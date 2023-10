Schrauben, pinseln, basteln: Das machet der Haardorfer Jörg Mahler in seiner Freizeit gerne. Doch seit Juni kümmert er sich auch in der Osterfelder Grundschule darum, dass technisch alles seinen Gang geht.

Osterfeld/MZ - An diesem Vormittag passt das Wetter, denn das alte Tor des Burghofes am Fuße des Osterfelder Matzturmes, der seit Jahrzehnten als Schulhof der Grundschule dient, braucht dringend neue Farbe. Und so nutzt Jörg Mahler die trockene Oktoberwitterung, um der Pforte einen frischen Anstrich zu verpassen. „Diese Arbeiten erledige ich in Zusammenarbeit mit den Stadtarbeitern und damit mit der Stadt Osterfeld“, sagt der 43-Jährige.