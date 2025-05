Wer hat Hydraulikschläuche an Bagger in Wetterzeube zerschnitten?

Wetterzeube/MZ - Unbekannte Randalierer haben am zurückliegenden Wochenende einen vierstelligen Sachschaden auf einer Baustelle am Mühlendamm in Wetterzeube verursacht. Um die Straftat aufzuklären, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Eventuelle Zeugen können Hinweise telefonisch an das Polizeirevier Burgenlandkreis in Weißenfels geben, und zwar über die Telefonnummer 03443/28 22 93.

Wie aus einer Mitteilung des Polizeireviers Burgenlandkreis hervorgeht, wurden auf der Baustelle nach Angaben eines Bauarbeiters die Hydraulikschläuche eines Baggers zerschnitten, wodurch die enthaltene Hydraulikflüssigkeit auslief. Der entstandene Schaden wird im vierstelligen Bereich vermutet. „Polizeibeamte begaben sich vor Ort auf Spurensuche“, heißt es weiter. Die Ermittlungen laufen.