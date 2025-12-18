Wenn der Weihnachtsmann mit dem Traktor kommt, ist die Freude bei den Geußnitzer Kindergartenkindern groß. Welchen besonderen Wunsch die Kinder haben.

Wenn Weihnachten ganz nah ist – und ein Wunsch wichtiger ist als alle Geschenke

Lang von den Kindern ersehnt: Der Weihnachtsmann und sein Chauffeur machen am Mittwoch Station in der Geußnitzer Kindertagesstätte Kleine Entdecker.

GEUSSNITZ/MZ. - Schnell die dicken Winterjacken und die Schuhe an und dann nichts wie hinaus: Die Kinder der Kindertagesstätte Kleine Entdecker in Geußnitz hatten es am Mittwoch eilig, in den Garten zu kommen. „Der Weihnachtsmann kommt“, ruft ein Mädchen aufgeregt, während es die bunte Bommelmütze aufsetzt „Er kommt mit dem Traktor“, ergänzt ein anderes.