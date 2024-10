Andreas Graumitz „Marius-Weitersagen“, eines der etabliertesten Doubles von Marius Müller-Westernhagen, tritt in der Partylocation in Zeitz auf. Wann es soweit ist.

Zeitz/MZ. - Auf eine Veranstaltung dürfen sich R1-Fans und Freunde von Marius Müller-Westernhagen gleichermaßen freuen: Am Freitag, 8. November, ist es soweit: Andreas Marius-Weitersagen kommt wieder nach Zeitz. In der Stadt ist er durch seine Auftritte beim Zeitzer Zuckerfest bekannt. Nun ist er im R1, der Partylocation im Ratskeller, zu erleben.

Dorthin kommt das wohl authentischste Westernhagen-Double, wie immer wieder über ihn geurteilt wird, mit kleiner Besetzung als Trio. „Aber umso größer wird die Atmosphäre“, ist sich R1-Betreiber Martin Exler sicher, „der Ratskeller ist für seine intimen Konzerte bekannt.“

Zu hören sein werden natürlich die großen Westernhagen-Hits der letzten Jahrzehnte. „Wissen sie eigentlich, wie sie aussehen?“ Das soll eine häufig gestellte Frage an Andreas Graumitz sein. Und, na klar weiß er das – und nutzt es, weil er Westernhagen eben nicht nur verblüffend ähnelt, sondern auch genauso singt. Wer es nicht glaubt, sollte sich halt den Termin im R1 vormerken.

Andreas Marius-Weitersagen und seine Weitersagenshow zählen seit vielen Jahren und nach sage und schreibe rund 900 Liveshows, Fernsehauftritten und Open-Airs zu den etabliertesten Tribute-Acts im deutschsprachigen Raum. Der gebürtige Freiberger studierte fünf Jahre an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und machte sich als Gitarrist und Sänger, Komponist und Texter einen Namen. Seit 2007 in Berlin ansässig, baute er sein Talent konsequent aus und lockte mit dem Rock-Varieté „Forever Young“ zwischen 2011 und 2013 tausende Zuschauer in den Wintergarten Berlin. „Das wird wieder ein grandioser Abend mit Andreas Marius-Weitersagen. Mein Team und ich freuen uns schon sehr auf dieses Konzert.“ so Martin Exler. Tickets gibt es übrigens ab 25 Euro im B-Stone und online im R1.