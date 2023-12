Außergewöhnliche Weihnachtsdekoration, kreative Ideen und viel Licht findet man, wenn es abends dunkel wird in der Innenstadt. Warum sich ein Schaufensterbummel lohnt.

Weihnachtsstern, Schwibbogen und kreative Dekoration kann man in Zeitz entdecken

Hier kaufen eher die Großen, aber die Kleinen stehen begeistert am Schaufenster der Zeitzer Whisky Manufaktur in der Judenstraße.

Zeitz/MZ. - Die neue Beleuchtung für die Blaufichte am Roßmarkt ist vermutlich der strahlende Hingucker im Advent in der Zeitzer Innenstadt. Doch auch ansonsten lohnt sich der abendliche Bummel durch die Einkaufsmeile. Viele Einzelhändler haben ihre Schaufenster alles andere als nullachtfünfzehn geschmückt. Und auch in den Straßen blitzt hier und da weihnachtliches Ambiente auf.