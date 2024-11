Was Meineweh tun will, um die Anwohner zu schützen

Graben und Straßenränder in der Meineweher Hauptstraße sind in schlechtem Zustand. Dort will die Gemeinde investieren, um das Entwässerungsproblem in den Griff zu bekommen.

Meineweh/MZ. - Wenn für die Region stärkere Niederschläge angesagt sind, blicken manche Anwohner der Meineweher Hauptstraße sorgenvoll in den Himmel, in der Hoffnung, dass es für das Dorf nicht so schlimm kommt. Denn die Hauptstraße ist an manchen Stellen stark abschüssig, und der alte Graben schafft die Wassermassen nicht mehr, so dass häufig Wasser auf die Grundstücke läuft.