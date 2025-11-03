Statt im Stall leben bei dem bayrischen Agrarwissenschaftler Rupert Stäbler Hausschweine in Wald und Flur. Was der Bayer in Sachen Schweinehaltung nun in Waldau bei Osterfeld vorhat und wann er damit beginnen will.

Der promovierte Agrarwissenschaftler Rupert Stäbler aus Bayern will in Waldau eine Freilandhaltung für Schweine aufbauen.

Waldau/MZ. - Kühe und Schafe auf der Weide hat wohl jeder schon einmal gesehen. Dass Hausschweine im Freien gehalten werden und munter durch Wald und Flur stapfen, ist in unseren Breiten jedoch eher ungewöhnlich. Doch das könnte sich ändern, denn ein bayrischer Landwirt plant im Osterfelder Ortsteil Waldau eine Freilandschweinehaltung zu etablieren.