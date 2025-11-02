weather regenschauer
  4. Golmer Weinberg: Hotel-Restaurant mit Tradition und regionaler Küche

Hotel-Restaurant bei Pretzsch Golmer Weinberg: Was den guten Ruf des Hauses ausmacht

Seit 20 Jahren wird das Hotel-Restaurant „Golmer Weinberg“ von Familie Schultz geführt. Wie sich das Haus entwickelt hat und was den Gästen dort geboten wird.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 03.11.2025, 12:37
Michael Schultz hat sich mit dem „Golmer Weinberg“ einen Lebenstraum erfüllt. (Foto: Marcel Duclaud)

Pretzsch/MZ. - Die lange Tafel ist eingedeckt. Eine größere Familienfeier wird hier in Kürze stattfinden. Das ist ziemlich oft der Fall. Das Hotel-Restaurant „Golmer Weinberg“ bei Pretzsch hat sich einen guten Ruf in der Region erarbeitet.