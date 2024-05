Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ. - Lehrerin ist für Nadine Gärtner der Traumberuf schlechthin. „Ich wusste schon in der 3. Klasse, dass ich Lehrerin werden wollte“, sagt die 41-Jährige. Damals ging die kleine Nadine in Leißling in die Schule und bekam nach einem eher langweiligen Lehrer eine junge peppige Mathelehrerin. Das will ich auch, dachte sich das Mädchen und verfolgte von da an ihr Ziel kontinuierlich. Zwischen damals und heute liegen mittlerweile nicht nur der Schulabschluss am Weißenfelser Gymnasium, sondern auch das Lehramtsstudium an der Universität in Erfurt sowie Praxiserfahrungen in Wolfsburg und Potsdam.