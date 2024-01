Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ. - Der SPD-Ortsverein Osterfeld hat Klage gegen die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde (VG) Wethautal vom 17. September 2023 beim Verwaltungsgericht Halle eingereicht. „Die Klage ist am 19. Dezember eingereicht und am 4. Januar ist uns die Klageschrift übermittelt worden. Wir erarbeiten gerade eine Stellungnahme dazu“, so Stefan Gulevicz, stellvertretender Gemeindewahlleiter.