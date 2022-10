Wärmestube im Leuchtturm in Zeitz eröffnet

In der Gemeinde im Steinsgraben in Zeitz ist jeden Morgen von Montag bis Donnerstag ein Raum geöffnet. Getränke und eine Kleinigkeit zu essen gibt es auch.

Pastor Jörg Recknagel lädt nicht nur Bedürftige in die Wärmestube der Evangelisch-methodistischen Kirche am Steinsgraben 37 ein.

Zeitz/MZ/and - Eine Wärmestube hat die Leuchtturmgemeinde in Zeitz am Dienstag eröffnet. Wie Jörg Recknagel, Pastor der Leuchtturmgemeinde Zeitz, mitteilte, soll diese Wärmestube montags bis donnerstags jeweils von 8 Uhr bis 10 Uhr geöffnet sein. Angeboten werden heiße Getränke und ein kleiner Imbiss.

Die Angebote finden im Leuchtturm im Steinsgraben 37 in Zeitz statt. Nutzen kann dieses Angebot jeder, der möchte. Das Angebot ist kostenlos. Bereits am Dienstag kamen die ersten Besucher vorbei. In dem gemütlich eingerichteten Raum, in dem auch Veranstaltungen der Gemeinde stattfinden, kann man sich aufwärmen, Tee oder Kaffee trinken und ins Gespräch kommen. Die Leuchtturmgemeinde hält bereits seit Jahren verschiedene soziale Angebote vor.